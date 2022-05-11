Ландсбергис по поводу смерти Кравчука — мы лишились исторической личности

Gabrielius Landsbergis/ Nuotrauka BNS/ Paulius Peleckis

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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что после случившейся во вторник смерти первого президента независимой Украины Леонида Кравчука мир потерял еще одну историческую фигуру, которая способствовала распаду советской империи.

«Искренние соболезнования семье, родным и героическим защитникам свободы Украины и свободы всех нас, кто потерял первого президента независимой Украины, заложил основы независимого государства и стремился к созданию демократической Украине», – говорится в соболезновании Ландсбергиса, которое в среду распространил МИД.

«Мы потеряли еще одну историческую фигуру, которая способствовала развалу советской империи», — отметил Ландсбергис в соболезновании.

Украинские СМИ сообщили во вторник, что первый президент независимой Украины Кравчук скончался в возрасте 89 лет после продолжительной болезни.

24 августа 1991 года после неудавшегося военного переворота в Москве, Верховная Рада Украины во главе с Кравчуком провозгласила независимость страны, а в декабре того же года он был избран первым президентом Украины.

8 декабря 1991 года Кравчук и тогдашние лидеры России и Белоруссии Борис Ельцин и лидер Станислав Шушкевич подписали так называемый Беловежский договор в котором констатировалось прекращение констатировалось существования Советского союза и декларировалось создание Союза Независимых Государств (СНГ).

87-летний Шушкевич скончался на прошлой неделе от осложнений коронавирусной инфекции.

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