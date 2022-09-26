Ландсбергис: после решений стран Балтии, Финляндии, Польши россиянам попасть в ЕС сложно

По словам министра, даже если у россиян останется возможность вылететь в Европу через промежуточную остановку в Стамбуле, «возможность приехать для них очень мала».

«Даже если они все летят в Стамбул и все пытаются лететь из Стамбула, это очень ограниченные ресурсы как авиакомпаний, так и аэропортов. В аэропорту уже есть ежедневный поток — туристы, обычный деловой транзит», — сказал Ландсбергис.

«Втиснуться тысячам людей в один и тот же аэропорт, в те же самолеты, которые доступны сегодня, просто невозможно», — добавил он.

Говоря о возможности ЕС усилить санкции против России, он сказал, что есть «подвижки обсуждения по восьмому пакету санкций», но в связи с изначальной позицией части государств не поддерживать ужесточение ограничений не пока не ясно, будет ли достигнуто соглашение.

«Есть и определенные группы товаров, и физические лица, и компании, потенциально – банки. Я не хочу углубляться, создавать ожидания, потому что мы уже видели, у нас самих были ожидания, к сожалению, государства, которые воспользовались правом вето, развеяли эти ожидания», — заявил глава литовской дипломатии.

Страны Балтии и Польша уже неделю ограничивают въезд россиян в свои страны по общему региональному консенсусу, о таком же решении объявила Финляндия в конце прошлой недели.

ЕС согласился отменить упрощенный визовый режим для россиян, но упомянутые государства Сообщества призывают к еще более жестким ограничениям на выдачу виз.

Всего за неделю страны Балтии отказали во въезде 350 гражданам России, из них 153 не разрешили въехать в Литву.

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