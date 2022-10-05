Ландсбергис: президент взял на себя отвественность привести с саммита «более низкие цены»

«Я верю, что президент сможет добиться этих более низких цен, вот что я сказал: он взял на себя очень большую ответственность, непосредственно перед народом Литвы, действительно привезти то, что им нужно», — добавил он.

По словам Ландсбергиса, если президент увидит, что не может этого сделать или захочет поделиться с правительством, то оно «готово участвовать в этих процессах».

«Он сказал, что понесет этот крест, я очень желаю ему больших успехов и, как и каждый пользователь, жду положительных результатов (…). Ради всех нас я надеюсь, что это удастся», — заявил глава литовской дипломатии и лидер правящих консерваторов.

Ландсбергис предлагал направить премьер-министра на саммит для переговоров по энергетике, но Науседа заявил, что не намерен делегировать эти функции «кому-либо другому».

Он подчеркнул, что участие в таком формате является функцией президента, а участие Шимоните или другого должностного лица может рассматриваться «только в том случае — если президент решит делегировать часть своих функций».

Премьер-министр, со своей стороны, придерживается позиции, что энергетика не является вопросом внешней политики, за который отвечает глава государства.

В пятницу министры ЕС в Брюсселе одобрили предложения, представленные Европейской Комиссией в середине сентября, чтобы помочь потребителям снизить повышенные цены на электроэнергию. Одно из них — перераспределить так называемую сверхприбыль компаний, производящих дешевую электроэнергию — ветровую, солнечную, мусорную, атомную или гидроэнергию, — установив потолок цен в 180 евро за мегаватт-час. Главы государств и правительств также обсудят этот вопрос на саммите ЕС.

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