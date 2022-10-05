Ландсбергис: президент взял на себя отвественность привести с саммита «более низкие цены»

Не соглашаясь делегировать премьер-министра Ингриду Шимоните в Совет руководителей Евросоюза по энергетике, президент Литвы Гитанас Науседа взял на себя прямую ответственность «снизить цены», заявил министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.
«У меня действительно есть уверенность, что президент видит свою ответственность, он понимает, что значит вести переговоры на саммите об очень практических вещах, (…), они будут напрямую влиять на потребительские цены или необходимость государства компенсировать эти цены», — заявил в среду радиостанции Ziniu radijas глава МИД.
«Я верю, что президент сможет добиться этих более низких цен, вот что я сказал: он взял на себя очень большую ответственность, непосредственно перед народом Литвы, действительно привезти то, что им нужно», — добавил он.
По словам Ландсбергиса, если президент увидит, что не может этого сделать или захочет поделиться с правительством, то оно «готово участвовать в этих процессах».
«Он сказал, что понесет этот крест, я очень желаю ему больших успехов и, как и каждый пользователь, жду положительных результатов (…). Ради всех нас я надеюсь, что это удастся», — заявил глава литовской дипломатии и лидер правящих консерваторов.
Ландсбергис предлагал направить премьер-министра на саммит для переговоров по энергетике, но Науседа заявил, что не намерен делегировать эти функции «кому-либо другому».
Он подчеркнул, что участие в таком формате является функцией президента, а участие Шимоните или другого должностного лица может рассматриваться «только в том случае — если президент решит делегировать часть своих функций».
Премьер-министр, со своей стороны, придерживается позиции, что энергетика не является вопросом внешней политики, за который отвечает глава государства.
В пятницу министры ЕС в Брюсселе одобрили предложения, представленные Европейской Комиссией в середине сентября, чтобы помочь потребителям снизить повышенные цены на электроэнергию. Одно из них — перераспределить так называемую сверхприбыль компаний, производящих дешевую электроэнергию — ветровую, солнечную, мусорную, атомную или гидроэнергию, — установив потолок цен в 180 евро за мегаватт-час. Главы государств и правительств также обсудят этот вопрос на саммите ЕС.
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