Польша получит от ЕС 2,7 млрд евро по программе снижения энергетической зависимости от РФ

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Польша является лидером среди стран-участников программы ЕС по снижению энергетической зависимости союза от России. По информации Постоянного представительства Польши при Евросоюзе, страна должна получить 2 миллиарда 700 миллионов евро.

Министры финансов стран ЕС на встрече в Люксембурге согласовали выделение этих средств. Чтобы деньги поступили в Польшу и другие страны, эти договоренности еще должны быть подтверждены в результате переговоров между представителями стран ЕС и Европарламента.