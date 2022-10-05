После вмешательства Комитета по правам человека ООН, Вильнюс откладывает перенос памятника

По сообщению министерства, позиция Литвы в отношении примененных временных мер защиты была передана в комитет в четверг.

Литва просит снять меры защиты

По словам министра юстиции Эвелины Добровольской, позиция Литвы заключается в том, что временные меры защиты были применены на основании недостоверной информации.

«Литва, как правовое государство, уважающее свои международные обязательства, обратилась в комитет с аргументами и просьбой как можно скорее отменить примененные временные меры защиты», — сказала министр.

«По нашему убеждению, в Комитет ООН по правам человека обратились, пытаясь манипулировать международными документами по защите прав человека, такими как Пакт ООН о гражданских и политических правах 1966 года и Факультативный протокол к нему, предусматривающий право на подачу индивидуальной жалобы, при этом преследуются цели, принципиально с ними несовместимые. Мы надеемся, что комитет учтет доводы Литвы и отменит принятые меры», — сказала Добровольская.

Скульптуры пока не будут перемещены

В свою очередь, мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сказал, что ожидает от комиссии «рационального решения», но признал, что к 1 ноября скульптуры не будут убраны, как планировалось.

В позиции Литвы, представленной комитету Министерством юстиции, отмечается, что заявители ввели его в заблуждение относительно фактических обстоятельств дела.

«Отмечается, что нет намерения осквернить могилы воинов Великой Отечественной войны или уничтожить мемориал, а предполагается очистить кладбище от реликта советской милитаристской идеологии путем переноса только одной части мемориала — 6 стел с изображением воинов советской оккупационной армии», — говорится в сообщении.

Литва обращает внимание КПЧ ООН на то, что заявители запрашивают временные меры защиты «при отсутствии необходимых правовых условий», т.е. ни очевидной необходимости, ни реальной угрозы непоправимых последствий для прав, гарантированных Пактом ООН о Гражданских и политических правах заявителей нет. Обращается также внимание на то, что обращение в международную организацию было осуществлено без исчерпания национальных средств правовой защиты.

Авторы жалобы отмечают, что решение Вильнюсского городского самоуправления о демонтаже стел на Антакальнисском кладбище нарушает их права как национальных меньшинств и право на уважение частной и семейной жизни. Их представляет Станисловас Томас, который представляется адвокатом, а в 2016 году Европейский суд по правам человека запретил ему представлять заявителей в вышеупомянутом суде.

Обращаясь к Литве с просьбой воздержаться от демонтажа стел, Комитет ООН по правам человека отметил, что это не означает, что по рассматриваемому вопросу принято какое-либо решение. Комитет может в любое время пересмотреть необходимость временных мер защиты на основе замечаний государства-участника.

Политики столичного муниципалитета единогласно решили убрать шесть фигурных стел из серого гранита с изображением советских воинов Второй мировой войны в начале июня, после того как защитники наследия сняли скульптуры с Реестра недвижимых культурных ценностей, но это не удалось сделать это до сих пор, поскольку они полностью не перешли в муниципальной собственности.

Решение муниципального совета о перенятии скульптур запланировано на среду.

Ранее работы по вывозу планировалось завершить к 1 ноября, Vilniaus BDT, выигравшая муниципальный тендер, предложила провести работы за 48 тыс. евро.

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