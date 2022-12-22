Ландсбергис призывает глав Литвы и Германии объяснить соглашение по бригаде

«Возможно, наверное, этим людям следует вернуться к соглашению и повторить, что Литва действительно подписала соглашение о том, что бригада в Литве, — заявил министр журналистам в Сейме в четверг. — Все в Литве так понимают, просто мы хотим подтвердить этот факт. Но это должны сделать люди, подписавшие это соглашение».

Пресс-секретарь министра Паулина Левицките позже указала BNS, что таким образом Ландсбергис «предлагает еще раз высказаться президенту Литвы и канцлеру Германии о том, что именно было подписано в коммюнике и как они его понимают».

Президент Литвы Гитанас Науседа и канцлер Германии Олаф Шольц подписали в июне в Вильнюсе коммюнике, в котором договорились о том, что «в дополнение к уже действующей и усиленной Батальонной боевой группе Сил передового базирования Германия готова возглавить сильную и боеспособную бригаду в Литве, предназначенную для сдерживания и защиты от российской агрессии».

На данный момент Германия дислоцировала передовой командный элемент этой бригады в Литве.

Вильнюс хочет, чтобы в Литве постоянно дислоцировалась немецкая бригада в полном составе. Официальные лица Германии публично повторяют, что часть бойцов бригады будет находиться в Литве, а часть — на родине, но при необходимости они будут готовы быстро передислоцироваться.

Это вызвало внутри страны дискуссии, каковы именно обязательства Германии.

Президент Науседа заявил в среду Delfi, что текст соглашения между ним и канцлером Германии «вполне ясен».

«Мы на ровном месте иногда сами себе создаем проблемы, начиная интерпретировать и рассматривать что-то по-своему. Текст достаточно ясен: Германия пытается увеличить свою военную поддержку здесь, в Литве, до бригадного уровня», — сказал Науседа.

Ландсбергис, со своей стороны, подчеркнул прозвучавшие в неформальных беседах заявления о том, что «во время соглашения всем было ясно, что соглашение заключено так, как его понимает Берлин».

«Я рад, что Литве понятно, но это необходимо сообщить тем людям, с которыми это было согласовано. (…) Я не участвовал во встрече, я не участвовал в соглашении, я просто слышу комментарии», — сказал глава литовской дипломатии.

Он подчеркнул, что находится в постоянном контакте с Германией, но считает, что высшие должностные лица страны делают это в недостаточной степени. На вопрос о том, имеет ли он в виду в этом случае президента Науседу, министр иностранных дел не ответил.

Посол Германии в Литве Маттиас Зонн заявил на этой неделе, что разговоры о том, что Германия якобы отказывается от своих обязательств в отношении бригады, оскорбительны, а публично выраженное недовольство не приведет к отправке в Литву ни одного дополнительного солдата.

Выступая на дискуссии в Сейме, посол подчеркнул, что публичные дебаты о намерении Германии разместить бригаду в Литве приобрели оттенок недоверия, и что это оскорбляет Германию, а сама дискуссия является «разрушительной и вредной».

Ландсбергис сказал, что удивлен подобными заявлениями, поскольку «послам не свойственно давать оценку внутренним процессам в стране».

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