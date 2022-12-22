СМИ: убедительных доказательств причастности России к подрывам «Северных потоков» не нашли

«На данном этапе нет никаких доказательств, что за этой диверсией стояла Россия», — сказал газете один европейский чиновник.

Одни собеседники газеты сказали, что не думают, что Россия несет ответственность за эти взрывы, другие по-прежнему считают Россию главным подозреваем и говорят, что вменить диверсию какой-либо другой стороны невозможно.

Никто не сомневается, что подрыв был преднамеренным. Источник в правительстве Германии, которая ведет свое расследования случившегося, сказал изданию, что взрывчатка была заложена рядом с газопроводами. Но даже источники, знакомые с наработками экспертов и криминалистов, не могут убедительно связать Россию с этими взрывами.

Регулярные перехваты американскими спецслужбами переговоров российских чиновников и военных до сих пор не выявили фраз, которые могли бы хотя бы намекать на попытки России скрыть свою причастность к диверсии, говорят источники газеты.

В конце сентября в Балтийском море были выявлены четыре места утечки газа из обеих ниток газопровода «Северный поток» и одной нитки «Северного потока 2». Инциденты расследуют Швеция, Дания и Германия.