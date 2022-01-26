Ландсбергис: риски по поводу транзита белорусских удобрений искоренены

Gabrielius Landsbergis/ Nuotrauka BNS/ Paulius Peleckis

Расторжение договора литовской железнодорожной компании Lietuvos geleiznkeliai (LTG) с «Беларуськалием» с 1 февраля ограничивает риск того, что запреты можно будет обойти и транзит белорусских калийных удобрений продолжится, заявил глава МИД Литвы.

«Мы с самого начала видели риски, связанные с перенятием определенного количества удобрений, но правительство воспользовалось предоставленным временем для того, чтобы искоренить эти риски и попытаться подготовиться к режиму, который вступит в силу 1 февраля. Мы надеемся, что большая часть тех опасностей предусмотрена, правовой режим, само условие расторжения договора помогает обеспечить определенное основание», — заявил в среду журналистам в Сейме Габриэлюс Ландсбергис.

На заседании в среду Комитеты Сейма по Экономике и Национальной безопасности и обороне (КНБО) рассмотрели обстоятельства продолжающегося транзита удобрений «Беларуськалия» через Литву на закрытом заседании. Комитеты Сейма хотели убедиться в том, что никто не сможет обойти санкции и не получит от них выгоды, когда с 1 февраля будет расторгнут договор между литовскими железными дорогами и «Беларуськалием».

Председатель КНБО Сейма Лауринас Касчюнас заявил, что решение о приостановке транзита с 1 февраля имеет предохранители для того, что «обойти решение Литвы о блокировке (транзита удобрений — BNS)было бы не так просто».

«Мы когда-то заявляли, что это могут сделать отдельные государства, отдельные частные компании, но выбранные решения, эти формулировки позволяют сделать твердый вывод о том, что возможность обхода будет очень трудно найти», — сказал Касчюнас.

Это уже второе заседание этих комиссий по обстоятельствам транзита удобрений «Беларуськалия» через Литву. После первого заседания, которое состоялось две недели назад Касчюнас заявлял, что поведение LTG свидетельствует о чрезмерной зависимости компании от контракта с «Беларуськалием».

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