Ландсбергис считает призывы Запада к переговорам о мире давлением на Украину сложить оружие

Украина установит условия войны и мира в своей стране, говорит министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис на фоне звучащих на Западе призывов к Киеву сесть за стол переговоров с напавшей на страну Россией.
«Мне кажется, что это давление на Украину сложить оружие или прекратить наступление на оккупационные силы не в их сроки», — сказал BNS во вторник глава дипломатического ведомства страны.
Ландсбергис подчеркнул, что он так реагирует «на звучащие формулировки некоторых западных лидеров о том, что, возможно, необходимо прекратить огонь и начать переговоры».
По его словам, условия для окончания войны «должны быть созданы в Украине».
«Они скажут им, когда для них закончится война, сколько они намерены продолжать воевать, каких результатов нужно добиться, какие цели они перед собой ставят», — сказал Ландсбергис.
«Это не обязательно прийти исходить из западных столиц», — добавил он.
Ранее в этом месяце президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что России и Украине придется провести переговоры для достижения мира и что «унижение» России не послужит мирным усилиям.
Лидер Украины Владимир Зеленский на это ответил, что пути к возможным переговорам с Кремлем «завалены телами».
«Сегодня этап, когда мы могли сесть с Россией (за стол переговоров -ред.), прошел», — сказал тогда украинский президент.
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