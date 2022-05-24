Ландсбергис считает призывы Запада к переговорам о мире давлением на Украину сложить оружие

Ландсбергис подчеркнул, что он так реагирует «на звучащие формулировки некоторых западных лидеров о том, что, возможно, необходимо прекратить огонь и начать переговоры».

По его словам, условия для окончания войны «должны быть созданы в Украине».

«Они скажут им, когда для них закончится война, сколько они намерены продолжать воевать, каких результатов нужно добиться, какие цели они перед собой ставят», — сказал Ландсбергис.

«Это не обязательно прийти исходить из западных столиц», — добавил он.

Ранее в этом месяце президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что России и Украине придется провести переговоры для достижения мира и что «унижение» России не послужит мирным усилиям.

Лидер Украины Владимир Зеленский на это ответил, что пути к возможным переговорам с Кремлем «завалены телами».

«Сегодня этап, когда мы могли сесть с Россией (за стол переговоров -ред.), прошел», — сказал тогда украинский президент.

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