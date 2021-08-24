Латвия, Эстония обсуждают сооружение физического барьера на границе – A. Скайсгирите

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Латвия и Эстония также обсуждают сооружение физического барьера на границе, ведется поиск возможностей совместно обратиться за европейским финансированием для усиления внешней границы Евросоюза, заявила советник президента Аста Скайсгирите.

Она отметила, что этот вопрос обсуждался в ходе встреч президента Гитанаса Науседы в Киеве с главами других стран, которые участвуют в Крымском форуме.

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

«(…) все говорят о том, что физический барьер необходим, и мы смотрим на официальные ведомства ЕС, на Брюссель, ожидаем дискуссии на уровне глав ведомств, как можно для внешней границы ЕС использовать европейское финансирование», — пояснила А. Скайсгирите.