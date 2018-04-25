Латвия не поддерживает предложение ЕК о полном запрете вылова трески в восточной части Балтийского моря

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Латвия по-прежнему не поддерживает предложение Европейской комиссии о полном запрете вылова трески в восточной части Балтийского моря и планы Еврокомиссии ввести надзор за ее случайным уловом, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на ЛЕТА.

Парламентский секретарь Министерства земледелия Янис Грасбергс 14 и 15 октября примет участие в заседание совета министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС в Люксембурге, на котором будут рассматриваться предложения Еврокомиссии о допустимых нормах промысла наиболее важных рыбных запасов в Балтийском море в 2020 году, которые будут разделены на квоты между странами ЕС, ведущими промысел в соответствующих водах.

Латвия не поддерживает предложение Еврокомиссии о полном запрете лова трески на востоке Балтийского моря, так как не предусмотрено никаких возможностей смягчить негативные последствия этого запрета для рыболовной отрасли. Кроме того, Латвия не поддерживает планы Еврокомиссии ввести постоянный контроль за случайным выловом трески, который предусматривает присутствие наблюдателей или установку камер видеонаблюдения на всех судах длиннее 12 метров, ведущих промысел других видов рыбы, при этом даже в тех промысловых районах, где треска не водится.