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Подготовлен проект бюджета Sodra на 2020 год

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Профицит бюджета Фонда социального страхования Литвы (Sodra) в 2020 году должен составить 326,17 млн евро. Планирующиеся доходы бюджета Sodra в следующем году – 4,841 млрд евро, расходы  – 4,515 млрд евро.

Это намечается в проекте закона об утверждении показателей бюджета Фонда соцстраха на 2020 год. Проект бюджета Sodra на следующей неделе должно рассмотреть правительство, а потом – окончательно утвердить сейм.

В проекте указано, что с начала 2020 года пенсии будут индексироваться с применением коэффициента 1,0811. Министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис ранее говорил, что из-за индексирования средняя пенсия по старости должна увеличиться на 8,11% до 374 евро, а средняя пенсия с необходимым стажем должна достигнуть 395 евро.

В утвержденном сеймом бюджете Sodra 2019 года намечено, что доходы фонда в этом году составят 4,455 млрд евро, расходы – 4,043 млрд евро, профицит – 412,064 млн евро. 

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