В Украине подготовили законопроект о легализации марихуаны

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Фракция украинской правящей партии «Слуга народа» подготовила законопроект, согласно которому в стране частично легализуют употребление марихуаны.

Как передает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на местные СМИ, об этом журналистам сообщил депутат фракции Евгений Кравчук.

Он заявил, что законопроект может быть внесен на рассмотрение Верховной рады в ближайшие месяцы, а также подчеркнул, что многие его коллеги готовы поддержать эту инициативу.

Согласно проекту нового закона, на территории Украины легализуют употребление марихуаны исключительно в медицинских целях.

Отметим, что в некоторых странах мира медицинская марихуана используется при лечении болезни Альцгеймера, эпилепсии, гепатита С и др.