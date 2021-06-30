Латвия пожертвует другим странам вакцину AstraZeneca

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Латвия пожертвует 70 тысяч доз препарата AstraZeneca (Vaxzevria) другим странам. Такое решение правительство может принять уже на следующей неделе. Как заявил глава Минздрава Даниэль Павлютс, срок годности этих вакцин заканчивается 31 августа, сообщает Rus.Lsm.lv со ссылкой на Русское вещание LTV7.

Вскоре совместно с Министерством иностранных дел будет принято решение — каким странам их жертвовать.