Латвия пожертвует другим странам вакцину AstraZeneca

Латвия пожертвует 70 тысяч доз препарата AstraZeneca (Vaxzevria) другим странам. Такое решение правительство может принять уже на следующей неделе. Как заявил глава Минздрава Даниэль Павлютс, срок годности этих вакцин заканчивается 31 августа, сообщает Rus.Lsm.lv со ссылкой на Русское вещание LTV7.
Вскоре совместно с Министерством иностранных дел будет принято решение — каким странам их жертвовать.
На латвийских складах сейчас находятся почти 430 тысяч доз препаратов разных производителей с большим сроком годности. Кроме того, в ближайшее время планируются новые поставки.
Как уже сообщалось, запасы вакцины AstraZeneca сейчас превышают число жителей Латвии, которые должны получить вторую прививку этим препаратом.freecity.lv