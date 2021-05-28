Латвия продолжает уверять, что торгует электричеством с Россией должным образом

«В настоящее время Латвийская комиссия по регулированию государственных услуг не обнаружила никаких несоответствий при применении этой методики», — сказала она в комментарии для BNS.

Она подчеркнула, что методика была подготовлена операторами всех трех стран Балтии и не ограничивает или не оказывает никакого иного влияния на торговлю между странами Евросоюза (ЕС).

«Больше того, с учетом просьбы Литвы не использовать межсоединения Литва — Беларусь пропускная способность для торговли между третьими странами и Балтийскими государствами снижена на 38%», — утверждает латвийский регулятор.

Латвийская комиссия повторила, что у российских ведомств просят предоставить гарантии происхождения электроэнергии, что она выработана в России, а не в Беларуси, электроэнергию которой стремится не пропустить на свой рынок Литва.

Служба по конкуренции Эстонии в пятницу тоже сказала BNS, что не установила никаких необъяснимых явлений на рынке стран Балтии, которые могли бы создать потребность в проверке применения методики.

Поскольку Литва призывает Латвию и Эстонию не торговать белорусской электроэнергией, включая электроэнергию с Белорусской АЭС (БелАЭС), Государственный совет по регулированию энергетики (ГСРЭ) проводит проверку методики торговли трех стран электроэнергией с Россией, за исключением Калининградской области.

Председатель ГСРЭ Ренатас Поцюс ранее сказал парламентской Комиссии по энергетике и гармоничному развитию, что ожидается, что к проверке присоединятся регуляторы Латвии и Эстонии. По его словам, выводы проверки должны быть сформулированы в июне.