Латвия временно запретит выдачу ВНЖ гражданам России и Беларуси

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Сейм Латвии утвердил в первом чтении поправки в закон «Об иммиграции», которые предусматривают приостановку выдачи первичных разрешений на временное проживание гражданам РФ и Беларуси до 30 июня 2023 года, сообщила пресс-служба парламента.

«При этом планируется установить исключения, позволяющие оформить разрешение на временное проживание. Исключение составляют случаи, основанные на воссоединении семьи, международной защите, трудоустройстве, необходимости учебы или учебной практики, а также на национальных интересах или гуманитарных соображениях», — говорится в сообщении.

ВНЖ можно будет получить в связи с трудоустройством, предусмотренным законодательством ЕС или необходимостью трудоустройства на предприятии, в котором минимум 51% капитала принадлежит гражданам или юрлицам стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (OESD), и которые переносят свою деятельность в Латвию из России или Беларуси. «Необходимость таких исключений обосновывается выполнением международных обязательств и возможностью передислокации компаний из РФ и республики Беларусь в Латвийскую республику», — сообщили в пресс-службе.