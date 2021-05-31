Латыши и эстонцы по вопросу БелАЭС заняли позицию «удобной слепоты» – Р. Масюлис

«Они достаточно холодно оценивают нашу проблему о том, что белорусская электроэнергия, скрывается под торговлей латышей с Россией (импортируемая Латвией электроэнергия из России – BNS), по этим же проводам попадает в Литву, попадает иногда и дальше, в ту же Эстонию», – заявил в понедельник Р. Масюлис на встрече с инвесторами в понедельник.

«Можно назвать, что есть так называемый принцип удобной слепоты – что Латвия обладает документом из России, в котором написано, что это российская электроэнергия, и им этого вполне достаточно», – подчеркнул глава Litgrid.

Он обратил внимание на то, что белорусская энергосистема в данный момент является избыточной.

«Конечно, они не даром отдают эту электроэнергию, и есть направление электроэнергии в Литву. Надеюсь, что особенно после инцидента с самолетом политики этих стран подключатся к борьбе», – сказал Р. Масюлис.

Латвия и Эстония сейчас торгуют с Россией на основе утвержденной ими в одностороннем порядке методики торговли с третьими странами – Литва отказывается утверждать эту методику и предлагает при посредничестве Еврокомиссии вести переговоры по методике, которая была бы приемлема всем странам.

Эту методику в Еврокомиссии обжаловали и крупнейшие энергокомпании Литвы и Эстонии Ignitis grupe и Eesti Energia.