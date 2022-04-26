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Лавров назвал риск ядерной войны «реальным»

Фото: Прес-служба МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 25 апреля заявил о реальности риска ядерной войны. Об этом  сообщает РИА Новости. 

По его словам, «риск ядерной войны реален», и эту опасность «нельзя недооценивать».

«Опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать», — сказал глава российской дипломатии.

Лавров также заявил, что риторика украинской власти, в частности ее призывы о помощи к другим странам являются «провокацией», а те, кто поставляет Украине вооружение «хотят заставить страдать Россию все больше и больше». 

Он же заявл, что Запад определяет политику Киева. 

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский комментируя вероятность применения ядерного оружия заявил, что адекватный человек не использует его, но Россия это сделать может.  

korrespondent.net

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