Лавров назвал требования на переговорах с Украиной

Фото пресс-службы МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров озвучил требования Москвы на втором раунде переговорах с Украиной, который, по заявлениям российской стороны, должен состояться завтра в Беловежской пуще, сообщают российские СМИ 2 марта.

Так, Россия требует от Украины признать «ЛДНР» в границах Донецкой и Луганской областей, пройти «демилитаризацию по четким параметрам».

Лавров отметил, что Россия «готова начать обсуждать гарантии безопасности».

Также Москва предлагает договоренность, которая «будет обеспечивать законные права всех народов». Украина «должна пройти процедуру денацификации, как в прошлом Германия», сказал он.

В интервью телеканалу Al Jazeera, опубликованном 2 марта, Лавров заявил, что Украина имеет технический потенциал для создания ядерного оружия, но РФ «не позволит это сделать».

«Есть технический, технологический потенциал… Могу ответственно заявить, что мы этого сделать не позволим… Должны быть определены конкретные виды ударных вооружений, которые в Украине никогда не будут развернуты и не будут создаваться», — сказал он.

Лавров подчеркнул, что российские требования нельзя назвать призывом к капитуляции.