Лавров обвинил Данию из-за Северного потока-2

Фото сайта www.mid.ru

🔊 Воспроизвести

Россия расценивает затягивание Данией рассмотрения заявок на строительство газопровода Северный поток-2 как нарушение принципов международного морского права. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет в интервью газете Rheinische Post.

«С сожалением вынуждены констатировать, что Дания заняла политизированную позицию и медлит с выдачей разрешения на прокладку трубопровода в своей исключительной экономической зоне. Считаем, что затягивание рассмотрения поданных оператором проекта заявок идет вразрез с принципами международного морского права, которые позволяют сооружать объекты энергетической инфраструктуры в морских акваториях», — сказал Лавров.

Он отметил, что претензий по эксплуатации первой нитки Северного потока, вдоль которой изначально планировалось проложить маршрут Северного потока-2, «ни у одной страны, включая Данию, не возникло».

«Данный проект поддерживают ведущие европейские энергетические компании, которые вряд ли можно заподозрить в каких-либо антиевропейских намерениях. Надеемся, что сформированное по результатам парламентских выборов правительство Дании откажется от конфронтационного курса и примет правильные решения», — добавил российский министр.

Напомним, Nord Stream 2 AG подала Дании третью заявку по маршруту газопровода Северный поток-2 в водах южнее острова Борнхоль 15 апреля. 28 июня Nord Stream 2 AG отозвала свою заявку.

В компании заявили, что у них есть еще два альтернативных маршрута, которые должны пройти северо-западнее и юго-восточнее острова, соответственно. Однако, они будут проложены через международные воды и не требуют получения разрешения от МИД Дании.

korrespondent.net