Зеленский сообщил о «новых правилах» для олигархов

Фото president.gov.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждого олигарха ждет «большая финансовая нагрузка». Об этом он рассказал в интервью, которое было опубликовано на Youtube-канале Зе!Президент.

В частности он рассказал о встрече с Ринатом Ахметовым. «Встретились с Ахемтовым, поставили условия, что мы отменим Роттердам+ — и мы его отменили… Он купил 200 скорых для детских поликлиник и больниц. И будем презентовать ему инвестиционный документ, чтобы он вкладывал (хотя он об этом еще не знает) большие деньги в медицину и инфраструктуру Донбасса», — сказал Зеленский.

По его словам, это «нормальный формат работы с олигархами». Президент уверен, что все олигархи, у которых нет криминала, должны инвестировать много денег, которые они разными путями заработали».

«Если есть криминал, то будем сажать. У которых нет криминала, должны вкладывать деньги», — добавил Зеленский.

«Будут новые правила, они должны платить налоги. И они знают, что мы им не дадим быть монополистами. От чего-то придется отказываться им. Они все уже об этом знают», — подчеркнул президент.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что намерен привлечь на Донбасс инвестиции. Для этого в начале осени будет организован инвестиционный форум.