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На Украине упростят представление гражданства украинцам из «дружественных» стран

Общественное достояние, Ссылка

Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИДу страны разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных стран, стремящихся участвовать в развитии своей исторической родины.

Также Зеленский поручил разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах. Об этом сообщается на странице офиса президента Украины в Facebook.

Эти меры стали реакцией на продление ареста в РФ 24 украинским морякам, а также на подписание президентом России указа об упрощенном порядке предоставления российского гражданства украинцам.

«Мы считаем, что этот шаг создает дополнительные препятствия на пути к деэскалации конфликта и реинтеграции Донбасса, приверженность к которым руководство России неоднократно декларировало», — заявили в администрации Зеленского.

В настоящее время украинское законодательство не признает наличие иностранного гражданства у украинцев, а добровольное получение гражданства другой страны является основанием для лишения паспорта Украины.

В то же время прямой запрет иметь гражданство иного государства распространяется только для государственных служащих. На практике многие представители национальных меньшинств в последние годы получали паспорта других стран, включая Россию.

Владимир Путин 17 июля подписал указ, который упростил получение гражданства России всем жителям Донецкой и Луганской областей. С апреля текущего года такой порядок получения российских паспортов распространялся на жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В пресс-службе президента Украины отметили, что встретили это известие «с грустью и негодованием».

Сам Путин назвал указ выдавать российские паспорта на Донбассе «чисто гуманитарным» решением. Указ позволяет получить российский паспорт без проживания в России в течение пяти лет после получения вида на жительство, без подтверждения кредитоспособности и владения русским языком, а также без отказа от иностранного гражданства.

По информации Минобороны Украины, в Луганской области под контролем украинских войск находится большая часть городов, в Донецкой области — чуть больше половины.

NEWSru.com

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