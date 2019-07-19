На Украине упростят представление гражданства украинцам из «дружественных» стран

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Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИДу страны разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных стран, стремящихся участвовать в развитии своей исторической родины.

Также Зеленский поручил разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах. Об этом сообщается на странице офиса президента Украины в Facebook.

Эти меры стали реакцией на продление ареста в РФ 24 украинским морякам, а также на подписание президентом России указа об упрощенном порядке предоставления российского гражданства украинцам.

«Мы считаем, что этот шаг создает дополнительные препятствия на пути к деэскалации конфликта и реинтеграции Донбасса, приверженность к которым руководство России неоднократно декларировало», — заявили в администрации Зеленского.

В настоящее время украинское законодательство не признает наличие иностранного гражданства у украинцев, а добровольное получение гражданства другой страны является основанием для лишения паспорта Украины.

В то же время прямой запрет иметь гражданство иного государства распространяется только для государственных служащих. На практике многие представители национальных меньшинств в последние годы получали паспорта других стран, включая Россию.

Владимир Путин 17 июля подписал указ, который упростил получение гражданства России всем жителям Донецкой и Луганской областей. С апреля текущего года такой порядок получения российских паспортов распространялся на жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В пресс-службе президента Украины отметили, что встретили это известие «с грустью и негодованием».

Сам Путин назвал указ выдавать российские паспорта на Донбассе «чисто гуманитарным» решением. Указ позволяет получить российский паспорт без проживания в России в течение пяти лет после получения вида на жительство, без подтверждения кредитоспособности и владения русским языком, а также без отказа от иностранного гражданства.

По информации Минобороны Украины, в Луганской области под контролем украинских войск находится большая часть городов, в Донецкой области — чуть больше половины.