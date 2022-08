Летняя сцена культурной столицы 

Каунасская Летняя сцена 2022 года традиционно открывается перед выходными, начало августа – не исключение. В четверг, 4 августа, состоится нежный и невероятно увлекательный музыкальный вечер под руководством латвийской вокальной импровизационной художницы Даны Индане-Суркене. Артистка представит свой альбом «Gaidību dziesmas», посвященный тонкой связи между будущей мамой и ее ребенком.

5 августа в Каунасе «Laws of Distraction» впервые прозвучат вживую перед публикой. Моника Зенкявичюте, скрывающаяся под псевдонимом Monikaze, в этом году стала лауреатом премии MAMA Electronic Music Artist of the Year и представляет интерес для растущего числа любителей музыки. «Законы отвлечения внимания» — ее сольная программа с камерным оркестром Святого Христофора.

6 августа Летняя сцена будет открыта для молодых литовских исполнителей альтернативной музыки. Саундтрек вечера создаст одна из самых ярких исполнительниц современной литовской музыкальной сцены Года Йорк (Года Саснаускайте), которая выделяется своим артистизмом и вокальным диапазоном.

В преддверии праздника Успения

Вероятно, мало кто знает, что в Каунасе в период между двумя мировыми войнами было много диппредставительств. Вот и сегодня он является домом для португальского консульства. По приглашению почетного консула страны Далюса Рашкиниса и Института Камоэнса в Лиссабоне проект Лавуазье состоится 11 августа на Ратушной площади. Дуэт представляет себя цитатой французского ученого Антуана Лорана де Лавуазье: «В природе нет потерь; нет созидания; есть только превращения».

Накануне длинных выходных Жолинес (Праздник Успения), 12 августа, группа «Graži ir ta galinga», созданная в Клайпедском молодежном театре, даст концерт на Ратушной площади. Музыканты задаются вопросом – что общего между красавицей эпохи Возрождения, писательницей в платке и советской героиней?

Литовская «свадьба» и гости из Германии

«Театр без «Свадьбы» — не театр. У немцев есть Бертольд Брехт, у поляков — Витольд Гомбрович и Станислав Выспянский. «У нас есть «Свадьба» ОКТ», — сказал однажды после спектакля театральный режиссер Оскарас Коршуновас. Каунасская версия «Свадьбы» будет исполнена 18 августа на Ратушной площади.

19 августа в Каунасе впервые выступит мюнхенский женский дуэт «Umme Block». Их визит стал результатом дружбы «Каунас 2022» с Nürnberg POP Festival.

Вечер ко Дню Независимости Украины

В среду, 24 августа, Ратушная площадь в Каунасе окрасится в сине-желтый цвета. Состоится концерт, посвященный Дню независимости Украины. В программу концерта войдут произведения украинских композиторов, классиков А. Вивальди и И. С. Баха, а также сочинения для скрипки, баяна и камерного оркестра, специально написанные для концертного тура по Литве.

Друзья из Эстонии

Менее чем через два года Тарту станет культурной столицей Европы. Вы знали, что раньше в Каунасе был ресторан «Тарту», ​​а в Эстонии — место, названное в честь Каунаса? Художественные и культурные обмены между городами происходят уже много лет, и эта традиция будет продолжена двумя концертами 25 и 26 августа.

Все мероприятия бесплатные. Полную программу «Каунас 2022» можно найти на сайте www.kaunas2022.eu или в мобильном приложении.