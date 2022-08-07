На пляжах дежурит полиция

«Если, несмотря на предупреждение спасателей, вы решите поплескаться в море, когда вывешен красный флаг или в запрещенном месте, и будете тонуть, то после того, как вас спасут, придется заплатить большой штраф. Если спасателям не удастся вас спасти, вас накажет и счет выпишет господин Нептун. Это касается тех, кто вопреки здравому смыслу, инстинкту самосохранения игнорирует предупреждения и рискует своей жизнью и жизнью спасателей, а нередко – и жизнью окружающих, которые бросаются им на помощь, — не скрывал возмущения мэр. — Я глава Паланги и сделаю все, что в моих силах, для того, чтобы люди не тонули в море и с отдыха возвращались домой, а не в места забвения. МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ НУЛЕВУЮ ТОЛЕРАНТНОСТЬ в отношении тех, кто, несмотря на предупреждения об опасности, отправляется купаться. Тех, кто все еще не понимает, что море не бывает по колено и шутить с ним нельзя.

Вот статистика, переданная спасателями. Проанализируйте ее. Данные за период с 15 мая по 26 июля: предупреждены об опасности на воде – 153, предупреждены из-за нарушения правил – 31, первая помощь оказана – 41, тонули – 17, спасены – 16, переданы врачам и доставлены в реанимацию – 9, утонул в Швянтойи – 1, вызывали “скорую” (из-за травм, повреждений, тепловых ударов) – 16, вызывали полицию – 16 раз, составлены протоколы за нарушения правил поведения на пляже (из-за купания при красном флаге) – 4, найдены потерявшиеся дети – 25. Да, вы правильно поняли, с середины мая могли стать жертвами моря почти 200 человек.

В Швянтойи утонул 58-летний гражданин Беларуси. Он отправился в море, когда висел красный флаг, спасатели предупредили его о необходимости выйти из воды. Когда же спасатели пошли к другим нарушителям, он как ни в чем не бывало вернулся к воде, и море забрало его. Пытаясь спасти жизнь этого человека, спасатели сами перевернулись на водном мотоцикле, боролись со стихией и не успели… У пирса в Паланге тонула девушка – там, где стояли знаки, запрещающие купание из-за ям. Молодая девушка, которая не умеет плавать, попала в 1,5-метровую яму, а над ямой была еще 1,5-метровая толща воды. Всего глубина 3 м… В этот же день на том же месте (!) спасатели вытаскивали из воды юношу. Чтобы быстрее доставить его в больницу, спасатели везли его на машине с мигалками в город, навстречу “Скорой”. Благодаря этому, юноше быстрее была оказана необходимая помощь. Его доставили в реанимацию Клайпедской больницы. Таких историй очень много, слишком много… Но мы не можем в непогоду выставить на пляжах армию. Поэтому очень ПРОШУ: будьте сознательными и разумными, берегите свою жизнь и жизнь своих близких, не оставляйте детей одних у воды, призывайте к порядку тех, кто нарушает правила. Прислушайтесь к словам спасателей и запомните на всю жизнь: красный флаг – это только НЕТ».

Купание в запрещенных местах или в запрещенное время влечет за собой штраф в размере от 100 до 300 евро. При повторном совершении правонарушения штраф составляет от 300 до 900 евро.

Подготовлено по сообщениям СМИ