Трагедия в Англии 

Telegraph.co.uk сообщает, что девочка была убита, когда играла рядом с домом с игрушечной коляской, с ней была младшая сестра. Девочки играли рядом с офисом, в котором работала их мама. По словам очевидцев, у девочек из игрушек были обруч и кукольная коляска.

По данным Skynews, задержанный 22-летний подозреваемый – гражданин Литвы Дейвидас Скебас. Гражданину Литвы предъявлены обвинения в убийстве, он предстанет перед судом.

Представитель полиции Кейт Андерсон сказала: «Мы мыслями остаемся с ее семьей и друзьями», что это «трагедия для них». Родителям Лилии оказывают помощь специально обученные специалисты. По сообщению полиция, желающие могут возложить цветы на углу улиц Fountain Lane и Fountain Place. Секретарь внутренних дел Прити Пател назвала инцидент «ужасным», в Бостоне были приспущены флаги, а представитель городского совета отметил, что город объединился в трауре.

Как сообщает «metro.co.uk», опрошенные соседи утверждают, что убийство могло произойти из-за ссоры между подозреваемым и матерью девушки. Одна из расследуемых версий заключается в том, что подозреваемый мстил за невыплаченную заработную плату. «The Times» удалось пообщаться с бывшей девушкой подозреваемого. Она рассказала, что родители Д.Скебаса состоятельные предприниматели. Подозреваемый приехал работать в Англию после учебы в Литве. Из-за проблем со здоровьем он возвращался на родину, но недавно опять приехал в Бостон. В Англии молодой человек работал сборщиком фруктов в компании, которой руководила мать убитой девочки. Однако официально он там не был трудоустроен.

Также поступали сообщения о том, что родители и сестра покойной находятся под охраной полиции. «Они опасаются, что тоже могут стать мишенями. Они пытаются защитить свою вторую дочь», — цитирует The Sun друга семьи. Жестоко убитая девочка была спокойной и примерной школьницей, любила танцевать и боготворила Гарри Поттера.

Подготовлено по сообщениям СМИ