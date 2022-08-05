Реновация промышленных зон

Многофункциональный квартал «Акрополис Вингис» будет состоять из комплекса отдельных функциональных зданий, соединенных открытыми и крытыми внутренними улицами и переулками, пешеходными и велосипедными дорожками.

В комплексе предусмотрена для торговли и услуг территория в размере 100 тыс. кв. м, из них около 4500 кв. м займут рестораны и кафе. Также планируется строительство офисных зданий в несколько этапов – ожидается, что общая площадь офисов, построенных на первом этапе, составит около 100 тысяч кв. м.

Планируемая многоэтажная автостоянка будет открыта не только для посетителей многофункционального центра, но и для всех жителей Вильнюса. Большая часть из 4400 парковочных мест будет находиться под землей. Два из четырех этажей паркинга будут подземными, установлены под комплексом, они будут вмещать около 3500 автомобилей, а два этажа поменьше (около 900 машиномест) запроектированы рядом с коммерческими помещениями, над ними планируется оборудовать гостиницу (долгосрочная аренда квартир).

Также предусмотрены погрузочные рампы для доставки товаров и вывоза мусора, что снижает визуальное и акустическое загрязнение.

В квартале рядом с парком Вингис появится парк, крыши и внутренние дворы зданий, находящихся ближе к реке, будут засажены разными многолетними растениями, небольшими деревьями и кустарниками. На деньги Akropolis Group планируется реконструкция находящихся рядом с будущим кварталом улиц и перекрестков, чтобы увеличить их пропускную способность.

Реконструируют перекресток ул. Гяляжине Вилко, Гяросес Вильтес и М.К.Чюрлене – в начале ул. Гяросес Вильтес появится кольцо, под ул. Гяляжине Вилко оборудуют подземный пешеходный переход и подземную стоянку для машин. Этот переход соединит Науяместис с парком Вингис. Будет реконструирован участок ул. Эйгулю, приведут в порядок подступы к ул. М.К.Чюрлене. Согласно действующим правилам, разрешение на эксплуатацию комплекса выдадут только тогда, когда осуществят вышеупомянутые инфраструктурные решения. В комплексе «Акрополис Вингис» оборудуют более 2,5 км пешеходных и велодорожек. Планируется, что строительство комплекса начнется в 2023 г. После завершения работ на территории квартала создадут более 8000 рабочих мест.

Akropolis Group приобрела участок бывшего завода Velga в 2005-2006 годах за 11,72 млн евро. Тогда сообщалось, что новый ТЦ будет построен в 2015 году, но планам помешал кризис. Первый ТЦ Akropolis на столичной улице Озо появился в 2002 году. Его площадь сейчас превышает 109 тыс. кв. метров. Затем подобные ТЦ этой компании были построены в Каунасе, Клайпеде, Шяуляй, Риге.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt