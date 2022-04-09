Летом будут отозваны четыре посла Литвы — МИД

Фото МИД Литвы

Четыре посла Литвы будут отозваны летом, свидетельствуют проекты правовых актов, подготовленные МИД.

В июле будут отозваны послы Нидерландов и Эстонии Видмантас Пурлис и Гедрюс Апуокас.

В августе будут отозваны с должностей посол при Святом Престоле и Мальтийском ордене Петрас Запольскис и посол в Соединенном Королевстве Ренатас Норкус.

Посол в Нидерландах также представляет Литву в Организации по запрещению химического оружия, а посол в Соединенном Королевстве также аккредитован в Эфиопии, Португалии и Омане.

Послов в Литве назначает президент по предложению правительства и с одобрения Комитета Сейма по иностранным делам.

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