Президент Orlen: российская нефть не поступает на НПЗ в Мажейкяй

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Президент крупнейшего польского нефтяного концерна Orlen, управляющего литовской компанией по импорту и переработке нефти Orlen Lietuva, заявил, что российская нефть больше не поставляется на Мажейкяйский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).

«Нефтеперерабатывающий завод в Литве, в Мажейкяй, который также обеспечивался нефтью, добытой на Востоке, больше не снабжается сырьем с Востока. Сто процентов сырой нефти поставляется компаниями из других стран», — заявил на прошлой неделе на пресс-конференции в Варшаве президент Orlen Даниэль Обайтек.

Кристина Гендвиле, представитель Orlen Lietuvos по связям с общественностью подтвердила BNS, что завод перерабатывает нефть из Северного моря, Саудовской Аравии, США и других регионов.

«Только нефть, добытая в Северном море, Саудовской Аравии, США и других регионах, но не в Российской Федерации, поступает на нефтеперерабатывающий завод в Мажейкяйском районе, которым управляет Orlen Lietuva», — отметила Гендвиле в комментарии BNS.

Михал Рудницкий, глава Orlen Lietuva, заявил на прошлой неделе, что компания готова отказаться от российской нефти, которая до сих пор составляла большую часть ее перерабатываемого сырья.

Министр энергетики Дайнюс Крейвис недавно заявил, что компания планирует в будущем использовать только нефть, поставляемую саудовской компанией Saudi Aramco.

Польская Orlen сообщала в прошлом году, что 57% сырья для перерабатывающих заводов конерна закупается в России по долгосрочным контрактам на поставку, около 8% — из Саудовской Аравии и остальные на спотовом рынке.

О возможности полного отказала от российской нефти заговорили после начала войны в Украине.

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