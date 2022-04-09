Беларусь обнародовала список «недружественных стран»

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Власти Беларуси утвердили перечень недружественных стран. Об этом сообщается в постановлении правительства от 6 апреля, опубликованном на национальном правовом интернет-портале.

Украины в «черном списке» нет. Зато в перечень вошли все страны Евросоюза и еще 12 стран: США, Великобритания Канада, Австралия, Албания, Исландия, Северная Македония, Лихтенштейн, Норвегия, Черногория, Швейцария и Новая Зеландия.

Отметим, что в прошлом месяце Россия существенно расширила список «недружественных стран», включив в него и Украину.