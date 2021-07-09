Льготные кредиты для фермеров

В Литве фермы, столкнувшиеся с нехваткой оборотных средств во время пандемии коронавируса, могут по-прежнему подать заявку на льготные кредиты. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза. Льготные кредиты фермеры могут оформить до 31 декабря 2021 года.
С начала реализации мер финансового стимулирования в августе 2020 года уже 1280 субъектов сельского хозяйства и рыболовства воспользовались возможностью получить ссуды на 127,9 млн евро.
Льготные кредиты используют фермеры, сельскохозяйственные компании и кооперативы. Большинство из них работают в сфере растениеводства, однако молочные и животноводческие хозяйства и заводчики пушных зверьков также активны. Аквакультура, садоводство, огородничество и птицефермы менее заинтересованы в ссудах.
Кредит предоставляется под фиксированную процентную ставку от 0,1 до 0,69 процента годовых. Комиссия за администрирование составляет 2 процента суммы кредита, но не менее 150 евро и не более 2,5 тысячи евро.