Льготные кредиты для фермеров

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В Литве фермы, столкнувшиеся с нехваткой оборотных средств во время пандемии коронавируса, могут по-прежнему подать заявку на льготные кредиты. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза. Льготные кредиты фермеры могут оформить до 31 декабря 2021 года.

С начала реализации мер финансового стимулирования в августе 2020 года уже 1280 субъектов сельского хозяйства и рыболовства воспользовались возможностью получить ссуды на 127,9 млн евро.