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Льготы НДС в общепите в Литве не останется, но возможена отсрочка по уплате налогов 

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Действие льготы налога на добавленную стоимость (НДС) для предприятий общественного питания не будет продлено, но может быть предложена отсрочка по уплате налога, если счета таких предприятий за электроэнергию превысят 10% всех расходов, говорит литовский министр финансов.

«У льготы есть срок действия, он истекает в конце года, продлевать его не планируется», — заявила во вторник телекомпании LRT Гинтаре Скайсте. 

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Льготный тариф НДС в 9% обычного 21% был введен для компаний общественного питания во второй половине прошлого года, чтобы помочь ресторанам и кафе пережить ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.

Министр финансов сообщила, что рассматривается вопрос о сохранении льготной ставки НДС на услуги по размещению. Она действует в течение семи лет и истекает в конце этого года.

Скайсте заявила во вторник, что отсрочки по налоговым платежам рассматриваются для предприятий, которые получают очень высокие счета за электроэнергию и отопление.

«Подсчитано, во сколько эта мера обойдется предприятиям, наиболее страдающим от энергетического кризиса, то есть тем, чьи затраты на энергию составляют не менее 10% от всех расходов, для коммерческой деятельности, которая соответствуют этому определению, скорее всего, будет предложена мера отсрочки уплаты налогов», — заявила министр финансов LRT.

По данным бюро кредитных историй Creditinfo, в сентябре случаи банкротства предприятий общественного питания составили 14% всех банкротств. Многие рестораны по причине очень высоких цен на электроэнергию закрываются на зиму или вообще навсегда, утверждает LRT. 

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