Льготы НДС в общепите в Литве не останется, но возможена отсрочка по уплате налогов 

Льготный тариф НДС в 9% обычного 21% был введен для компаний общественного питания во второй половине прошлого года, чтобы помочь ресторанам и кафе пережить ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.

Министр финансов сообщила, что рассматривается вопрос о сохранении льготной ставки НДС на услуги по размещению. Она действует в течение семи лет и истекает в конце этого года.

Скайсте заявила во вторник, что отсрочки по налоговым платежам рассматриваются для предприятий, которые получают очень высокие счета за электроэнергию и отопление.

«Подсчитано, во сколько эта мера обойдется предприятиям, наиболее страдающим от энергетического кризиса, то есть тем, чьи затраты на энергию составляют не менее 10% от всех расходов, для коммерческой деятельности, которая соответствуют этому определению, скорее всего, будет предложена мера отсрочки уплаты налогов», — заявила министр финансов LRT.

По данным бюро кредитных историй Creditinfo, в сентябре случаи банкротства предприятий общественного питания составили 14% всех банкротств. Многие рестораны по причине очень высоких цен на электроэнергию закрываются на зиму или вообще навсегда, утверждает LRT.

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