Энергетический кризис: страны Европы потратят 500 млрд евро

Правительства стран Европы выделили почти 500 млрд евро в текущем году на защиту граждан и компаний от резкого роста цен на газ и электроэнергию. Об этом в среду, 21 сентября, сообщает Reuters со ссылкой на аналитический центр Bruegel из Брюсселя.
Указано, что 27 стран Евросоюза в совокупности выделили 314 млрд евро на меры по облегчению кризиса, в то время как Великобритания выделила 178 млрд евро.
При этом если включить средства, которые правительства выделили на национализацию, спасение или предоставление кредитов энергетическим компаниям, то только страны ЕС потратили около 450 млрд евро.
Ранее агентство Bloomberg спрогнозировало, что энергетический в Европе продлится как минимум до 2025 года. При этом подготовка к следующим нескольким отопительным сезонам в Европе может оказаться еще сложнее из-за отсутствия поставок газа из России.
Запасы газа в ЕС сейчас составляют в среднем 86%, что гораздо выше показателей предыдущих лет. При этом доля российского газа упала в общем импорте Евросоюза до 9%.freecity.lv