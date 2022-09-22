Энергетический кризис: страны Европы потратят 500 млрд евро

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Правительства стран Европы выделили почти 500 млрд евро в текущем году на защиту граждан и компаний от резкого роста цен на газ и электроэнергию. Об этом в среду, 21 сентября, сообщает Reuters со ссылкой на аналитический центр Bruegel из Брюсселя.

Указано, что 27 стран Евросоюза в совокупности выделили 314 млрд евро на меры по облегчению кризиса, в то время как Великобритания выделила 178 млрд евро.