МВД: из-за мобилизации в РФ уровень угроз не изменился, ограничения для туристов остаются

По ее словам, на данный момент усилен лишь уровень бдительности служб, отвечающих за безопасность населения страны. Пограничный контроль с Россией и Беларусью также остается усиленным.

Как сообщает министерство, порядок выдачи виз гражданам России и их въезда в Литву также не изменится — по-прежнему будут пропускать только граждан России, соответствующих утвержденным правительством критериям.

По данным МВД, Литва продолжает проводить «регулярные консультации» с региональными партнерами и на уровне Евросоюза относительно способов реагирования.

Российский лидер Владимир Путин в среду, в своем обращении к нации впервые с начала военного вторжения в Украину объявил о частичной мобилизации в стране. По его словам, призыв, который начнется в среду, касается резервистов, в первую очередь с опытом. Россия рассчитывает мобилизовать около 300 тыс. военнослужащих.

В ответ на мобилизацию в России в Литве был повышен уровень готовности сил быстрого реагирования, на следующей неделе созывается заседание Госсовета по обороне во главе с президентом Гитанасом Науседой.

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