В ЕС потребовали исключений из энергетических планов Еврокомиссии — СМИ

Страны ЕС могли бы получить 117 миллиардов евро за счет ограничения доходов, сохранив при этом солидную норму прибыли для производителей возобновляемой и атомной энергии, считают в Брюсселе.

Однако теперь страны ЕС теперь добиваются исключения из предложенной меры, согласно документу, подготовленному Чехией. В документе говорится, что страны ЕС все же могут решить «сохранить или установить определенный предел рыночных доходов, полученных от продажи электроэнергии, произведенной из каменного угля», стоимость которой превышает порог в 180 евро/МВтч.

Альтернативы природного газа, такие как биометан, также не должны подпадать под действие ограничения, отмечается в документе.

Производителей электроэнергии, чьи расходы уже ограничены такими мерами, как льготные тарифы и двусторонние контракты на разницу, также освободят от выполнения правил.

Напомним, Bloomberg прогнозирует, что энергетический кризис в Европе продлится как минимум до 2025 года.