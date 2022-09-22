В ЕС потребовали исключений из энергетических планов Еврокомиссии — СМИ

Страны Европейского союза требуют исключений из энергетических планов Европейской комиссии. Об этом пишет Euractiv.
В частности, Еврокомиссия предложила ограничить цену недорогих производителей электроэнергии: ветровой, солнечной и атомной, на уровне 180 евро за мегаватт-час и использовать собранный доход, чтобы помочь уязвимым потребителям, которые борются с растущими счетами за электроэнергию.
Страны ЕС могли бы получить 117 миллиардов евро за счет ограничения доходов, сохранив при этом солидную норму прибыли для производителей возобновляемой и атомной энергии, считают в Брюсселе.
Однако теперь страны ЕС теперь добиваются исключения из предложенной меры, согласно документу, подготовленному Чехией. В документе говорится, что страны ЕС все же могут решить «сохранить или установить определенный предел рыночных доходов, полученных от продажи электроэнергии, произведенной из каменного угля», стоимость которой превышает порог в 180 евро/МВтч.
Альтернативы природного газа, такие как биометан, также не должны подпадать под действие ограничения, отмечается в документе.
Производителей электроэнергии, чьи расходы уже ограничены такими мерами, как льготные тарифы и двусторонние контракты на разницу, также освободят от выполнения правил.
Напомним, Bloomberg прогнозирует, что энергетический кризис в Европе продлится как минимум до 2025 года.freecity.lv