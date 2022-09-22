Финляндия решила закрыть границу для бегущих от мобилизации россиян

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Финляндия готовится ввести полный запрет на въезд в страну для российских граждан. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто на пресс-конференции в Нью-Йорке в среду, 21 сентября.

«Сегодня мы решили начать подготовку национального решения о том, как мы можем ограничить или полностью предотвратить этот туристический поток, и это национальное решение может включать новый закон, который будет сделан очень быстро, или интерпретацию существующих правил», сказал дипломат.