Либералы предлагают разрешить баллотироваться в сейм Литвы с 21 года

По словам политика, в данный момент в 16-ти странах Евросоюза можно баллотироваться в парламент с 18 лет.

Председатель движения Литовской либеральной молодежи Тересе Шкутайте сказала, что анализ выборов показывает рост активности молодежи.

«В выборах 2021 года всего 18% людей в возрасте от 18 до 29 лет пришли голосовать, а вот на выборах в сейм 2016 года, это количество выросло почти до 38%», – утверждает Т. Шкутайте.

По ее словам, это свидетельствует о том, что есть тенденция роста желания молодежи участвовать в политике, однако она подчеркнула, что необходимы меры для повышения роста этих цифр.

Для принятия конституционных поправок необходимо два голосования в сейме. Изменения считаются принятыми, если во время каждого голосования их одобряет не менее двух третей парламентариев – 94 депутата.