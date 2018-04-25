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TOP,Выборы,Новости,Сейм Литвы

Либералы предлагают разрешить баллотироваться в сейм Литвы с 21 года

  • Фото BFL/ Паулюса Пяляцкиса

Оппозиционная фракция либералов литовского сейма предлагает изменить Конституцию и разрешить баллотироваться в парламент лицам, которым исполнится 21 год. 

В данный момент депутатом могут стать граждане Литвы не моложе 25 лет.

По словам главы фракции Либерального движения Виктории Чмилите-Нельсен, молодежь все активнее вовлекается в политическую деятельность, однако в данный момент есть нехватка представляющих их членов сейма. 

«Есть один депутат в возрасте до 29 лет. Важные для молодежи темы часто не получают должного внимания, здесь в сейме. (…) Мы не предлагаем менять эти нормы до выборов. Мы понимаем, что нужна дискуссия. Мы считаем, что пришло время обсудить это, и мы видим много аргументов в пользу этого», – заявила на пресс-конференции в пятницу парламентарий в сейме.  

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По словам политика, в данный момент в 16-ти странах Евросоюза можно баллотироваться в парламент с 18 лет. 

Председатель движения Литовской либеральной молодежи Тересе Шкутайте сказала, что анализ выборов показывает рост активности молодежи.  

«В выборах 2021 года всего 18% людей в возрасте от 18 до 29 лет пришли голосовать, а вот на выборах в сейм 2016 года, это количество выросло почти до 38%», – утверждает Т. Шкутайте.

По ее словам, это свидетельствует о том, что есть тенденция роста желания молодежи участвовать в политике, однако она подчеркнула, что необходимы меры для повышения роста этих цифр.  

Для принятия конституционных поправок необходимо два голосования в сейме. Изменения считаются принятыми, если во время каждого голосования их одобряет не менее двух третей парламентариев – 94 депутата.

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