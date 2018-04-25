Беларусь и Польша намерены увеличить пропускную способность на границе

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Беларусь и Польша намерены обеспечить максимально возможный пропуск транспортных средств на белорусско-польской границе, сообщили в Государственном таможенном комитете (ГТК) республики.

Соответствующий вопрос обсуждался в четверг на встрече председателя ГТК Юрия Сенько и руководителя Национальной администрации доходов Польша Петра Вальчака.

«На переговорах главные таможенники двух стран приняли решения о дальнейшей актуализации договорно-правовой базы, инфраструктурном развитии пунктов пропуска на белорусско-польской границе, а также обеспечении на данном участке границы максимально возможного пропуска транспортных средств», — рассказали в ГТК.

По данным комитета, в 2019 году количество грузовых транспортных средств, проследовавших через белорусско-польскую границу, превысило 1,1 млн авто, это на 5% больше чем в 2018 году, и на 20% больше, чем в 2015 году. Ежесуточно границу в данном направлении пересекает более 3 тыс. грузовых.