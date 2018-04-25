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Министр образования Литвы обсудил с представителем FIFA подготовку к чемпионату

  • Фото smm.lt

Министр образования Литвы Альгирдас Монкявичюс в пятницу встретился с руководителем по вопросам турниров Международной футбольной ассоциации (FIFA) Хаимом Ярзой, чтобы обсудить готовность страны к Чемпионату мира по мини-футболу. 

Во встрече участвовал президент Литовской федерации по футболу Томас Данилявичюс и генсекретарь Эдгарас Станкявичюс. 

Чемпионат мира по мини-футболу в Литве состоится с 12 сентября по 4 октября в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде. 

Это первый турнир такого ранга в Литве. 

В чемпионате примут участие 24 команды со всех континентов, семь сборных европейских стран, включая хозяйку — Литву. 

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