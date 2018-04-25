Минобороны РФ рассекретило документы об освобождении Польши от нацистской оккупации

К 17 января, когда отмечается 75-я годовщина освобождения Варшавы советскими и польскими войсками, министерство обороны РФ рассекретило и частично опубликовало ряд документов под общим заголовком «Варшава в огне».

Один из разделов посвящен концлагерям на территории Польши, в котором представлены показания военнопленного немецкого ефрейтора К.Веймана о погромах в Варшавском гетто (от 30 августа 1943 года), донесение Политуправления 1-го Белорусского фронта о концлагере Треблинка (от 9 сентября 1944 года) и другие документы.

Также опубликованы копии документов о Варшавском восстании, о деятельности Армии Крайовой, о боях за Варшаву, представлены наградные материалы и т.д.