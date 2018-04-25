Подозрения по поводу вероятного загрязнения – компании Grigeo Klaipeda и трем сотрудникам

Nuotrauka BFL/ Greta Skaraitienė

Подозрения в вероятном загрязнении Куршского залива предъявлены предприятию Grigeo Klaipeda и трем его сотрудникам, один из них – бывший директор предприятия.

«На сегодняшний день предъявлены подозрения четырем лицам, среди них юридическое лицо (…) Мы считаем, что круг подозреваемых будет расширяться, и мы считаем, что их должно быть больше», – сказала на пресс-конференции в пятницу прокурор Клайпеды Гина Скерсинските.

По словам прокурора, подозрения предъявлены бывшему главе предприятия, оператору и лицу, которое возглавляло очистительные сооружения.

Она не назвала фамилии подозреваемых, в их отношении избрана мера пресечения – подписка о невыезде. Кроме того, было арестовано имущество Grigeo Klaipeda, но им было разрешено продолжать пользоваться.