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Лидер «Порядка и справедливости» не будет участвовать в выборах следующего года

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Лидер входящей в правящую коалицию партии «Порядок и справедливость» (ПС) Рямигиюс Жямайтайтис сказал, что не будет баллотироваться на парламентских выборах в Литве в следующем году.

«Сегодня я работаю в сейме, через год, очевидно, что срок моих полномочий закончится, и я перейду на работу в частный сектор, чем и занимался до сих пор», – сказал председатель партии «Порядок и справедливость» в среду в интервью радиостанции Ziniu radijas.

Р. Жямайтайтис работает в сейме третий срок полномочий с 2008 года. 

Партию «Порядок и справедливость» он возглавил в 2016 году.  Он сменил Роландаса Паксаса, давнего лидера партии, который подал в отставку после выборов в Сейм 2016 г.

BNS
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