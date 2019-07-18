После «отставки вежливости» президент вносит в сейм кандидатуру С. Сквярнялиса

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

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Новый президент Литвы Гитанас Науседа в четверг должен представить сейму кандидатуру Саулюса Сквярнялиса на должность премьер-министра, которую он занимал ранее.

В прошлую пятницу после вступления Г. Науседы в должность правительство сложило полномочия. Такая процедура, которая еще иногда называется «отставкой вежливости», предусмотрена в Конституции.

С. Сквярнялис на заседании сейма ответит на вопросы парламентариев. Голосование по кандидатуре премьера состоится во вторник на следующей неделе.

Премьер и президент также должны будут согласовать состав нового правительства. Декрет о составе нового правительства должен подписать новый глава государства.

С. Сквярнялис говорит, что в правительстве поменяется больше, чем один министр.

Это означает, что сейму предстоит проголосовать не только по вопросу о кандидатуре С.Сквярнялиса, но и по вопросу о программе правительства, так как изменится более половины министров за период после получения этим кабмином полномочий в 2016 году.

Несколько недель назад «аграрии», «социал-трудовики», представители партии «Порядок и справедливость» и Избирательной акции поляков Литвы подписали договор о коалиции.

По новому договору партнеры по коалиции получат пять министерских портфелей.