Лидер социал-демократов не усматривает угрозы создаваемой экс-премьером партии

Председатель Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) Вилия Блинкявичюте заявляет, что не усматривает возможной угрозы для социал-демократов со стороны создаваемой экс-премьером Саулюсом Сквярнялисом новой партии.
Об этом она заявила в субботу, на заседании совета ЛСДП, в ответ на решение мэра Неринги Дарюса Ясайтиса выйти из ЛСДП с 50 членами и присоединиться к партии Сквярнялиса «Во имя Литвы».
«Я не вижу никакой опасности для социал-демократической партии, если будет создана новая партия. Я вижу процесс, к сожалению, да, есть раскол в партии «аграриев» (…), была партия Карбаускиса, а сейчас будет партия Сквярнялиса. Иными словами, та же девушка только в другом платье. Давайте пожелаем удачи, и мы будем сотрудничать со всеми политическими силами, которые на самом деле будут выдвигать предложения, которые нужны жителям Литвы», – рассуждала она.
Все же, она признала, что разочарована решением Нерингского отделения покинуть ЛСДП.
«Конечно, мне очень жаль, как и нам всем, что Нерингское отделение решило уйти куда-то. Конечно, мы свободная страна, свободная Литва, и каждый может выбирать, где, как ему кажется лучше можно представлять ожидания людей», – сказала Блинкявичюте.
Она заверила, что Нерингское отделение партии останется, она обещает на следующей неделе обсудить это с представителями отделения, и заверила, что на муниципальных выборах 2023 года у партии будут кандидаты.
У оппозиционной фракции ЛСДП в сейме 13 членов.
Согласно опубликованным в субботу данным социологического опроса компании Vilmorus, социал-демократы находится на первом месте в рейтинге доверия населения среди партий – за них в ноябре готовы голосовать 16,3%.