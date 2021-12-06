Лидер социал-демократов не усматривает угрозы создаваемой экс-премьером партии

Фото BNS/ Irmantas Gelūnas

Председатель Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) Вилия Блинкявичюте заявляет, что не усматривает возможной угрозы для социал-демократов со стороны создаваемой экс-премьером Саулюсом Сквярнялисом новой партии.

Об этом она заявила в субботу, на заседании совета ЛСДП, в ответ на решение мэра Неринги Дарюса Ясайтиса выйти из ЛСДП с 50 членами и присоединиться к партии Сквярнялиса «Во имя Литвы».

«Я не вижу никакой опасности для социал-демократической партии, если будет создана новая партия. Я вижу процесс, к сожалению, да, есть раскол в партии «аграриев» (…), была партия Карбаускиса, а сейчас будет партия Сквярнялиса. Иными словами, та же девушка только в другом платье. Давайте пожелаем удачи, и мы будем сотрудничать со всеми политическими силами, которые на самом деле будут выдвигать предложения, которые нужны жителям Литвы», – рассуждала она.