Лидерами партийного рейтинга являются социал-демократы

На вершине рейтинга партий в Литве остаются оппозиционные социал-демократы, как и ранее вторые – правящий «Союз Отечества -Христианские демократы Литвы» (СО-ЛХД, консерваторы).
Как свидетельствуют данные опроса компании рыночных и социологических исследований Vilmorus, проведенного по заказу газеты Lietuvos Rytas и опубликованного в субботу, за месяц больших изменений в рейтинга не произошло: за социал-демократов голосовали бы 16,3% опрошенных (месяц назад– 16,8%), консерваторов поддержали бы 11,5% (9,7% месяц назад).
На третьем месте остается оппозиционный Союз «крестьян» и «зеленых» Литвы (СКЗЛ, «аграриев») который на выборах поддержали бы 10,5% респондентов, в октябре — 9,4%.
На четвертом месте в партийном рейтинге находится Либеральное движение, входящее в правящую коалицию с 5,6% поддержки (6,3% в октябре), на пятом — оппозиционная Партия труда с 5,2 (5,7% в октябре).
2,8% проголосовали бы за Партию свободы, которая сейчас входит в правящую коалицию, месяц назад его рейтинг составлял 2,7 процента.
Репрезентативный телефонный опрос был проведен 18-27 ноября компанией Vilmorus по заказу газеты Lietuvos rytas, в ходе него была опрошена 1000 человек.