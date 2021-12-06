Лидерами партийного рейтинга являются социал-демократы

Фото BNS/ Irmantas Gelūnas

На вершине рейтинга партий в Литве остаются оппозиционные социал-демократы, как и ранее вторые – правящий «Союз Отечества -Христианские демократы Литвы» (СО-ЛХД, консерваторы).

Как свидетельствуют данные опроса компании рыночных и социологических исследований Vilmorus, проведенного по заказу газеты Lietuvos Rytas и опубликованного в субботу, за месяц больших изменений в рейтинга не произошло: за социал-демократов голосовали бы 16,3% опрошенных (месяц назад– 16,8%), консерваторов поддержали бы 11,5% (9,7% месяц назад).

На третьем месте остается оппозиционный Союз «крестьян» и «зеленых» Литвы (СКЗЛ, «аграриев») который на выборах поддержали бы 10,5% респондентов, в октябре — 9,4%.