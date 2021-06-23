Лидеры 27 стран ЕС обсудят на саммите 24 июня отношения с Россией и Турцией

По словам дипломата, «ожидается углубленная дискуссия по России». «Мы ожидаем углубленную дискуссию по России на основании отчета, представленного главой дипломатии [ЕС Жозепом Боррелем] неделю назад. Лидеры будут высказываться по этому отчету», — пояснил он, отметив, что по итогам саммита лидеры ЕС примут заключения по России.

Что касается Турции, то, по словам источника, лидеры надеются обсудить «продолжение позитивной повестки» в отношениях с Анкарой. При этом, как подчеркнул дипломат, саммит выразит обеспокоенность ситуацией на Кипре и действиями Анкары по дальнейшему обустройству бывшего курортного района города Фамагуста — Вароши.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провел 16 июня в Брюсселе пресс-конференцию, на которой представил новую стратегию ЕС в отношении России. Согласно этому документу, ЕС намерен противодействовать якобы предпринимаемым Россией попыткам вмешиваться в дела государств ЕС и соседних стран, сдерживать усиление влияния России в Европе и в мире, которое может противоречить интересам и ценностям ЕС, и одновременно вовлекать Россию в диалог по вопросам, представляющим взаимный интерес: климату, борьбе с пандемией, урегулированию региональных и международных конфликтов.