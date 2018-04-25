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Лидеры 60 стран дали обещание природе

Фото pixabay.com

Лидеры государств и правительств более 60 стран мира 28 сентября подписали распространенное в Нью-Йорке на полях Генеральной ассамблеи ООН заявление под названием «Обещание природе», в котором обязались выполнить шаги по поддержке биоразнообразия. Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

«Поддержкой этого обещания мы накладываем на себя обязательство перейти от слов к делу и во взаимной ответственности вывести планету из кризиса», — говорится в заявлении.

Одной из заявленных целей документа являются ликвидация браконьерства и прекращение к 2050 году попадания пластиковых отходов в мировой океан. Заявление, приуроченное к саммиту ООН по биоразнообразию, подписали, в частности, представители Германии, Великобритании и Франции.

«Биоразнообразие является нашей страховкой, оно предоставляет нам чистый воздух и воду, пищу, биоматериалы и одежду. Оно способствует созданию рабочих мест и обеспечивает наши жизни», — заявила министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности ФРГ Свенья Шульце. Она отметила, что пандемия коронавируса показала, что неповрежденная естественная окружающая среда защищает нас от болезней и способствует выздоровлению.

Как следует из доклада Всемирного фонда дикой природы (WWF) «Живая планета 2020», более двух третей представителей животного мира было уничтожено человеком за минувшие 50 лет. Отчет свидетельствует о том, что с 1970 года численность популяций позвоночных, включая птиц и рыб, на Земле сократилась на 68%. В качестве причины называется глобальный экономический рост и экстенсивное хозяйство, которые ведут к уничтожению мест обитания живых организмов, изменению климата, исчезновению лесов и загрязнению вод мирового океана.

belta.by

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