В рамках визита Э.Макрона состоялась церемония обмена официальными подарками

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Сегодня Президент Литовской Республики Гитанас Науседа с супругой Дианой Науседене приняли прибывшего в Литву с официальным визитом Президента Французской Республики Эммануэля Макрона с супругой Брижит Макрон.

В рамках визита состоялась церемония обмена официальными подарками, в ходе которой неоднократно звучало имя дважды лауреата Гонкуровской премии писателя Ромена Гари, родившегося в Вильнюсе.

По словам главы государства, Францию ​​и Литву связывает много исторических и культурных нитей, выдающихся всемирно известных творцов, в том числе известный французский писатель и дипломат Ромен Гари.

Гитанас Науседа преподнес в дар Президенту Франции работу известного литовского скульптора Ромуалдаса Квинтаса «Мальчик с галошей в руках», на основе которой была отлита скульптура более крупных размеров, которая сейчас украшает Вильнюс и напоминает о выдающемся французском писателе. Подарок Эммануэля Макрона – два тома произведений Ромена Гари из престижной серии «Библиотека Плеяды» и альбом «Плеяды», посвященный важной для Литвы и Франции личности.

Будущий писатель родился в Вильнюсе. Будучи маленьким мальчиком несколько лет вместе с матерью жил в России, затем мать с сыном вернулась в Вильнюс, где они жили, пока будущему писателю не исполнилось 10 лет. Позже они переехали в Варшаву, затем уехали во Францию.

В своих произведениях, особенно в автобиографическом романе «Обещание на рассвете» (1960), Ромен Гари тепло и насыщенно рассказывает о проведенных в Вильнюсе детских годах, которые оказали большое влияние на формирование его личности. В Вильнюсе он окончил начальную школу, частным образом изучал языки, занимался пением. В упомянутом романе автор также раскрывает красочную жизнь Вильнюса того времени.

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

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