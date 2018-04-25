Лидеры ЕС на саммите 10-11 декабря продлят на полгода санкции против России

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Лидеры 27 стран — членов Евросоюза на саммите 10-11 декабря примут политическое решение о продлении на полгода экономических санкций против России, срок действия которых истекает 31 января 2021 года. Об этом сообщил в пятницу корреспонденту ТАСС источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.

«Как ожидается, на саммите будет коротко затронута тема минских переговоров (по урегулированию конфликта на Украине — прим. ТАСС), в рамках которой лидеры примут политическое решение продлить санкции на очередные шесть месяцев, так как существенного прогресса в их реализации нет», — отметил он.

По словам дипломата, ожидается, что на саммите канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон по традиции проинформируют остальных лидеров о ходе реализации минских соглашений. «Особых дискуссий по теме мы не ждем, так как ситуация ясна, каких-то значительных изменений мы не видим», — добавил он.