Sodra: пандемия в Литве больше повлияла женщин

Nuotrauka BFL/ Butautas Barauskas

В период между двумя карантинами – в третьем квартале этого года – вновь росло число работающих Литве и средние трудовые доходы, утверждает Фонд социального страхования (Sodra). Он также отмечает, что пандемия в большей степени повлияла на женщин.

«В секторах, которые в наибольшей степени затронул карантин, работает больше женщин. В основном увольняли гидов, консультантов по путешествиям, администраторов гостиниц, поваров, где доля работающих женщин зачастую составляет 70%», – заявила на пресс-конференции советник отдела статистики, анализа и прогнозов Фонда соцстрахования Кристина Житиките.

По ее словам, в третьем квартале количество безработных мужчины выросло на 42%, между тем безработных женщин – на 70%. Кроме того, с начала года по сентябрь было уволено на 3,6 тыс. женщин больше, чем принято, между тем, мужчин было принято на 9,1 тыс. больше, чем уволено.