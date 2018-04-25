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В следующем году в Шотландии намерены провести референдум о независимости

Фото pixabay/com

Первый министр Шотландии Никола Стерджен рассчитывает провести второй референдум о независимости региона в следующем году, сразу после выборов в Холируд (местный парламент). Об этом в пятницу сообщила газета The Times со ссылкой на телеканал ITV Border, передает ТАСС.

Стерджен, которая является также лидером Шотландской национальной партии (ШНП), уточнила, что «еще не установила точную дату». Однако она уверена, что у Шотландии должна быть возможность провести референдум сразу после того, как к работе приступит новый созыв местного парламента, выборы в который состоятся в мае следующего года.

Референдум по вопросу о независимости Шотландии состоялся в 2014 году. Не менее 55% процентов его участников высказались за сохранение союза между Эдинбургом и Лондоном. Однако правящая в регионе ШНП воспользовалась итогами общебританского референдума о дальнейшем членстве в Евросоюзе, на котором население Шотландии, в отличие от Великобритании в целом, не поддержало Brexit. Это обстоятельство дало повод шотландским националистам для продвижения идеи нового референдума о независимости.

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Согласно данным опроса, проведенного в октябре социологической компанией Ipsos MORI, число жителей Шотландии, выступающих за ее отделение от Соединенного Королевства, выросло до рекордного уровня. Получение Шотландией независимости готовы поддержать 58% респондентов.

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